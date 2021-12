Kalender da: DTM fährt 2022 an acht Wochenenden - keine Rennen in Assen

Vier Heimspiele, eine Premiere in Portugal, aber keine Rennen mehr in Assen: Die DTM hat am Mittwoch ihren finalen Kalender für die Saison 2022 verkündet. Insgesamt stehen wie in der vergangenen Saison acht Rennwochenenden mit 16 Meisterschaftsläufen auf dem Programm. Am ersten Juni-Wochenende wird es anders als zunächst geplant keine Rennen geben.