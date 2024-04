DTM: Premierensieg für Luca Engstler

Luca Engstler hat sich seinen ersten Sieg in der DTM gesichert und damit einen der größten Erfolge in seiner Motorsportkarriere gefeiert. Der 24-Jährige aus Wiggensbach gewann im Lamborghini zum Abschluss am Sonntag in Oschersleben und setzte sich in einem intensiven Zweikampf gegen Routinier Maro Engel (Mercedes) durch. Luca Stolz (Brachbach/Mercedes) wurde Dritter.