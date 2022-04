Schumacher mit "realistischen Erwartungen" vor DTM-Debüt

Schumacher war in den vergangenen beiden Jahren in der Formel 3 an den Start gegangen. Der GT-Sport mache ihm mehr Spaß, weil im Rennen "viel mehr mit Kontakt zu anderen Autos" und mit mehr "Risiko" gearbeitet werden könne: "Im Formel-Sport ist es mit den frei stehenden Rädern so, dass man bei einem Kontakt das Rennen zu 99 Prozent nicht beenden kann. In der DTM gibt es mehr Knautschzonen, in denen man etwas austesten kann", sagte Schumacher.