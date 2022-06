Glock verpasst Top 10 beim DTM-Comeback knapp

Ebenfalls ein Wochenende mit Höhen und Tiefen erlebte der dreimalige Champion Rene Rast: Nach seinem Sieg am Samstag musste der Mindener seinen Audi im zweiten Rennen mit einem Reifenschaden bereits in der vierten Runde abstellen. Dass sein Teamkollege Ricardo Feller (Schweiz) am Sonntag in einem turbulenten Rennen mit insgesamt zehn Ausfällen zum Sieg fuhr, war für Rast nur ein schwacher Trost.