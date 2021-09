Formel 2: Beckmann wird Zehnter in Sotschi, Zendeli ohne Punkte

Im Hauptrennen am Sonntag profitierte der Hagener vom Ausfall von Ralph Boschung (Schweiz) und landete auf Platz zehn. Lirim Zendeli (MP Motorsport) erlebte ein enttäuschendes Wochenende in Russland: Schon im Sprintrennen blieb der Bochumer wie Beckmann ohne Punkte, am Sonntag landete er nur auf Platz 16. Ein weiteres für Samstag geplantes Rennen war wegen schlechten Wetters abgesagt worden.