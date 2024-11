Deutsche Star-Fahrerin schimpft über Frauen-Serie

Sophia Flörsch geht hart mit der F1 Academy und deren Chefin Susie Wolff (Ehefrau von Mercedes-Teamchef Toto Wolff) ins Gericht. Die von Formel-1-Vermarkter Liberty Media 2023 ins Leben gerufene Serie, an der nur Frauen teilnehmen, soll eigentlich dabei helfen, dass junge Rennfahrerinnen den Weg in die Formel 1 schaffen können.

Rennfahrerin Flörsch , die sich lieber in der Formel 3 mit männlichen Kollegen duelliert, ist da anderer Meinung. Für Flörsch betreiben Wolff und Co. „Pinkwashing“.

Anlass für Flörschs Kritik: Marta Garcias Schicksal

Anlass für Flörschs Kritik war eine Mitteilung ihrer spanischen Rennfahrerkollegin Marta Garcia, der ersten Meisterin der F1 Academy 2023. Nach ihrem Wechsel in die F3-Serie FRECA postete die Spanierin vergangene Woche frustriert: „Das Rennen in Monza war wahrscheinlich mein letztes Rennen in einem Monoposto“.

Hintergrund: Garcia fuhr für das Team Iron Dames und beendete die Saison chancenlos ohne Punkt. Flörsch steht ihr aber bei: „Das tut mir so leid für dich, Marta“, so die Münchnerin. „Sieht aus, als hätten sie dich 2023 für kurzfristiges Marketing genutzt. Die Sichtbarkeit hilft nur der F1, aber nicht den Pilotinnen.“

Flörsch weiter: „Hast du einen Sponsor gefunden, Marta? Was 2024 passiert ist, war so schlimm. Sie drängen dich raus, dann zeigen sie mit dem Finger auf dich. Wo sind all die Frauenprogramme, die 2021/2022 angekündigt wurden? Warum stellen die Medien nicht die richtigen Fragen? Es ist so traurig. Pinkwashing.“