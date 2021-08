Formel E: Nyck De Vries erster Weltmeister - Crash-Drama um Edoardo Mortara

Dem Niederländer reichte im 15. und letzten Saisonrennen in Berlin ein achter Platz zum Titelgewinn, der Mercedes-Pilot verteidigte trotz Rang 13 in der Qualifikation seine Führung im Gesamtklassement erfolgreich. In ihrer siebten Saison wurde die Elektro-Rennserie erstmals offiziell als Weltmeisterschaft ausgetragen.