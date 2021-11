Formel E: Porsche-Pilot Pascal Wehrlein zieht Saisonfazit und nennt Reiz

Er habe ein super Verhältnis mit dem Team, das sehr konkurrenzfähig gewesen sei, so Wehrlein, der in der vergangenen Saison Platz elf der Fahrerwertung belegte. Dennoch gebe es einige Stellschrauben, an denen gedreht werden kann: „Ich glaube, wir waren überall stark, aber wir haben auch überall noch Potenzial. Gerade am Anfang hat es ein bisschen gebraucht, bis man zusammengefunden hat und mein Team verstanden hat, was ich vom Auto möchte und was man machen muss, um das Maximale aus mir herauszuholen.“ (Alles zur Formel E)