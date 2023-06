Formel E: Wehrlein verliert WM-Führung in Portland

Für Rennfahrer Pascal Wehrlein setzt sich das Auf und Ab an der Spitze der Formel-E-WM fort: Der frühere Formel-1-Pilot hat beim zwölften Saisonlauf auf dem US-Kurs in Portland erneut die Gesamtführung verloren und geht nun mit einem erheblichen Nachteil in die letzten vier Saisonrennen. Wehrlein wurde im Porsche am Samstag nur Achter, den Sieg machten die beiden großen Titelrivalen unter sich aus.