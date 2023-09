Nach dem bitteren Formel-1-Aus hat er nun einen neuen Job

In der Formel 1 hat es für Nyck de Vries nicht geklappt. Nun kehrt er dorthin zurück, von wo er vor seinem Engagement in der Königsklasse gekommen war: Der Formel-E -Weltmeister von 2021 wird in der Saison 2024 für den indischen Rennstall Mahindra an den Start gehen.

Mahindra mit starker Fahrer-Paarung

De Vries zurück in die Formel E

„Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass das Team einen etwas holprigen Start in Gen3 hatte, obwohl es während der zweiten Hälfte der letzten Saison positive Anzeichen für eine Verbesserung gab. Ich glaube, das Team kann auf diesen Erkenntnissen aufbauen, und mit den zusätzlichen Veränderungen und Plänen für die Zukunft können wir zu Beginn unserer neuen Reise zusammen noch größere Fortschritte in der Leistung erzielen“, wird de Vries zitiert.

Und weiter: „Die Rückkehr in die Formel E wird sich anfühlen wie nach Hause kommen. Ich war drei Saisons lang Teil dieser Familie, kenne jeden sehr gut. Ich freue mich darauf, in einer vertrauten Umgebung zurück und an einem Ort zu sein, an dem ich letztendlich immer Freude am Rennfahren hatte.“