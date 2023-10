Feuer bei Formel-E-Testfahrten: Wehrlein und Co. evakuiert

Die Testfahrten für die kommende Saison waren am Dienstag gestartet und sollen noch bis Freitag andauern. Die vollelektrische Rennserie steht vor ihrer zehnten Saison. Als einziger deutscher Fahrer geht Wehrlein an den Start. Der 29-Jährige fährt seit 2018 in der Formel E und steht aktuell beim Porsche-Team unter Vertrag. In der vergangenen Saison holte er drei Siege, vier Podestplätze und belegte in der Gesamtwertung Platz vier. Meister wurde der Brite Jake Dennis mit Andretti.