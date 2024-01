Formel E vor zehnter Saison: Wehrlein will den Titel

Die Formel E feiert Jubiläum, und Pascal Wehrlein nimmt den nächsten Anlauf: In der zehnten Saison will sich der frühere Formel-1-Pilot zum ersten deutschen Weltmeister der Elektro-Rennserie krönen. Los geht es am Samstag (21.00 Uhr) in Mexiko-Stadt. Porsche-Pilot Wehrlein hatte schon im vergangenen Jahr um den Titel gekämpft, in der entscheidende Phase schwächelte das einzige deutsche Werksteam aber.

"Ich denke, wir haben eine sehr gute Chance", sagte Wehrlein nun, "wir haben in der letzten Saison lange Zeit geführt, nur nicht dann, als es wirklich zählte." Vor allem die Schwäche im Qualifying war ein Problem. In Maximilian Günther (Maserati) ist ein weiterer Deutscher als Stammpilot dabei.

Mit Audi (2018) und Mercedes (2021 und 2022) stellte schon dreimal ein deutsches Team den Champion, ein deutscher Fahrer allerdings hat es noch nie geschafft. Audi, Mercedes und auch BMW sind mittlerweile nicht mehr werksseitig vertreten.

Der Kalender umfasst in diesem Jahr 16 Rennen verteilt auf zehn Stationen. Eines der Doppel-Events steigt in Berlin erneut auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof. Am 11. und 12. Mai wird dort auf einer neuen Streckenvariante gefahren.

