Formel 1: Tod von Jules Bianchi jährt sich am 17. Juli

Der PS-Zirkus verfiel in eine kurze, aber heftige Schockstarre. Zu den Trauergästen in Nizza am 21. Juli gehörten Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Unter anderem Felipe Massa und Romain Grosjean trugen den Sarg, dem der damals 17-jährige Charles Leclerc dicht folgte. (News, Geschichten, Hintergründe und Daten zur Formel 1)