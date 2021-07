Formel 1 in Budapest: Quali-Stimmen von Verstappen, Hamilton, Vettel und Schumacher

“Das war eine tolle Quali-Runde und fabelhafte Arbeit des Teams, auch von Valtteri. Wir haben alle versucht, das Auto nach vorne zu bringen - auch zu Hause in der Fabrik. Jeder Stein wird umgedreht. Ich genieße die Unterstützung. Ganz ehrlich: Das Buhen konnte mir noch nie so wenig anhaben wie jetzt. Wenn, dann stachelt mich das eher noch an. Also mir ist es wirklich egal.”