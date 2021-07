Formel 1: Verstappens Crash mit Hamilton: Red Bull legt Protest ein

Schon in der ersten Runde des vergangenen Rennens in Silverstone waren Weltmeister Hamilton und WM-Spitzenreiter Verstappen kollidiert, der Red Bull des Niederländers krachte anschließend schwer in die Streckenbegrenzung. Während Verstappen wegen Schwindelgefühlen in einer Klinik durchgecheckt wurde, fuhr Hamilton zu seinem ersten Sieg seit Mitte Mai und rückte im WM-Klassement wieder bis auf acht Punkte an Verstappen heran.