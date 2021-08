Formel 1 in Spa: George Russell über Mercedes, Hamilton, Michael und Mick Schumacher

Russell: (lacht) Das war Michael Schumacher! Meine Eltern haben mir einen kleinen Rennanzug von Michael gekauft, als ich ungefähr drei oder Jahre alt war und ein kleines Quad fuhr. Zu der Zeit hat Michael alles gewonnen, was es in der Formel 1 zu gewinnen gab. Und als Kind liebst du es einfach, wenn deine Lieblingsfarbe, also Rot, ständig vorne fährt und siegt. Michael war also mein erster Held. So richtig habe ich mich aber erst ab 2009 mit der Formel 1 beschäftigt, als Jenson und Lewis gewonnen haben.