Formel 1: Das sagen die F1 Fahrer über ihre Cockpits für 2022 mit Russell, Hamilton, Schumacher

In der Pressekonferenz wurde er am Donnerstag richtig redselig, scherzte: „Mein erster Plan bestand darin, mit 30 in Rente zu gehen. Hat nicht besonders gut geklappt! Aber eines steht fest – ohne meine Formel-1-Pause nach 2009 würde ich heute nicht hier sitzen. 2010 und 2011 waren zwei Jahre, in welchen ich durchatmen und neue Energie tanken konnte. Das war für meine zweite Phase in der Formel 1 ganz wichtig.“