Formel 1: Jenson Button äußert Kritik an Nikita Mazepin

„Und wenn es das tut, dann bist du im falschen Sport. Die Formel 1 ist ein gefährlicher Sport. Wenn er eine lange Karriere in der Formel 1 haben will, dann muss er seine Einstellung ändern“, kritisierte er und prangerte mangelnde Kommunikation und Teamgeist an: „Du musst sowas halt ausreden. Besprich die Probleme, und dann kommst du nächsten Tag an die Strecke, und es sollte ein neuer Tag sein. (...) Er hat einfach alles unternommen, damit sein Teamkollege hinter ihm bleibt.“