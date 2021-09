Formel 1, Monza: Pressestimmen zu Max Verstappen, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo

La Repubblica: „Ohne Bremsen: Verstappen überrollt Hamilton. Das melancholische und traurige Autodrom von Monza mit wenig Zuschauern und roten Fahnen wird zu einer brutalen Stierkampf-Arena. Hamilton und Verstappen kämpfen Kopf an Kopf, jeder will um jeden Preis gewinnen. In Monza bricht der brutalste Kampf in der jüngeren Formel-1-Geschichte aus.“