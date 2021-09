Sebastian Vettel bleibt bei Aston Martin - das sind die Folgen auch für Mick Schumacher

Damit stellt der Deutsche den Gegenpol zur Formel 1 dar. Die fährt in Ungarn, der Türkei oder Saudi Arabien in Ländern, die es mit Menschenrechten nicht so genau nehmen, dafür aber viel Geld in die Kassen spülen. Sie diskutiert immer noch über zu hohe Kosten für eine schnelle Einführung von nachhaltigem Sprit. Und sie lässt nach wie vor Düsenjets als Statussymbol und Anheizer über die Startaufstellung jagen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)