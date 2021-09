Formel 1: Schumacher - Rezension, Kritik zur Netflix-Doku über Michael Schumacher

An dieser Stelle dürfen Fans noch einmal die emotionale Achterbahnfahrt der ersten Jahre in Rot durchleben, die Dramaturgie des realen Sportlerlebens, in dem Schumacher vier Jahre vergebens dem so ersehnten Titel mit Ferrari hinterherfährt. Gefühlt sitzt man mit im Cockpit, als der Deutsche nach seiner Kollision mit Jacques Villeneuve in Jerez 1997 die Räder durchdrehen und Kieselsteine aufwirbeln lässt.