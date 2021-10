Formel 1: Christian Danner kritisiert Sebastian Vettel beim Istanbul-GP und lobt Mick Schumacher

... Sergio Pérez und Valtteri Bottas: „Die sind wichtig im Duell. Hamilton ist eben nicht Dritter geworden, sondern Perez. Das kann wichtig sein. Aber auch Bottas hat gewonnen und eben nicht Verstappen. Das nivelliert sich so aus und die Nummer-2-Piloten haben in dieser Saison eine wichtige Position. Nicht nur, dass sie in Standardrennen dazu verwendet werden, dem Gegner einen Boxenstopp zu vermiesen. Es ist natürlich auch praktisch, wenn so einer mal gewinnt statt der Gegner. Perez hat dem Hamilton heute Punkte weggenommen und genau dafür sind sie da.“