"Muss sich wie ein Weltmeister benehmen": Hamilton stichelt gegen Verstappen

von SPORT1 26.07.2024 • 16:58 Uhr Die Kollision in Ungarn hat die ohnehin angespannte Beziehung der beiden Formel-1-Superstars offenbar doch mehr belastet als zunächst gedacht. Lewis Hamilton wirft Max Verstappen vor, sich nicht wie ein wahrer Weltmeister zu verhalten und sein Team zu wenig zu unterstützen.

Auf dem Hungaroring gerieten zwei der prominentesten Fahrer im Motorsport wieder einmal aneinander. Beim Großen Preis von Ungarn kam es zu einer Kollision zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, der der ohnehin schon leicht angespannten Beziehung der beiden weiter zusetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hamilton nutzte die Presserunde vor dem Großen Preis von Belgien jedenfalls, um ein wenig weiter zu sticheln. Angesprochen auf Verstappens Verhalten am Funkverkehr, der sein Team dort wiederholt scharf kritisierte, belehrte ihn Hamilton, dass sich ein Weltmeister wie ein Teamplayer zu verhalten habe und Verstappen sich daran erinnern solle, dass er ein Teil eines größeren Teams sei.

„Man muss sich wie ein Weltmeister benehmen“

„Man muss sich wie ein Weltmeister benehmen“, erklärte Hamilton. Diese Bemerkungen bezogen sich auf Verstappens Team-Kritik, nachdem eine strategische Entscheidung nicht wie geplant aufgegangen war. Hamilton hob hervor, dass es auch „um die Botschaft geht, die du aussendest“.

In seiner gestrigen Medienrunde wurde der Rekordweltmeister zudem auf die Stallregie von McLaren in Budapest angesprochen. Auch hier nutzte er die Gelegenheit, um noch ein wenig mehr gegen Verstappen zu sticheln: „Wenn es Max gewesen wäre, hätte er ihn nicht durchgelassen“, sagte er mit einem Lachen über die Situation von Lando Norris in Ungarn.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hamilton selbst hätte sich laut eigener Aussage aber in der gleichen Situation kollegial verhalten: „Wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich das tun, worum mich mein Team gebeten hat, so schwer es auch ist. Schließlich geht es nicht um dich, sondern um 2.000 Menschen, die du vertrittst und mit denen du zusammenarbeitest.“

Verstappen und Hamilton kollidieren in Ungarn

Beim Rennen am Hungaroring gerieten der Mercedes-Pilot und Weltmeister Verstappen in der 63. Runde aneinander. Verstappen versuchte ein gewagtes Überholmanöver, das in einer Kollision endete, bei der der Red Bull kurzzeitig abhob. Verstappen beendete das Rennen danach nur auf dem fünften Platz, während Hamilton es auf das Podium schaffte.

Verstappen, bekannt für seine resolute Fahrweise und direkte Art, wurde nach dem Rennen deutlich. Er beschuldigte Hamilton, die Fahrspur gewechselt zu haben, während er bereits zum Überholen ansetzte. Er hätte demnach das Manöver im Griff gehabt, wenn Hamilton nicht „nach rechts gezogen“ wäre. Eine Behauptung, die Hamilton vehement bestritt und den Vorfall als „Rennunfall“ bezeichnete.

Die Rivalität zwischen Hamilton und Verstappen ist nicht neu, sondern hat sich über die letzten Jahre aufgebaut. Den vermeintlichen Höhepunkt fand sie mit ihrem hitzigen Titelkampf 2021, der mit einem kontroversen Finale in Abu Dhabi endete. Trotz einiger freundlicher Momente hat sich die Spannung zwischen den beiden danach nie komplett abgebaut.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hamilton vs. Verstappen auch in Spa?

Hamilton, der siebenmalige Weltmeister, sieht sich oft mit dem deutlich jüngeren Verstappen konfrontiert, der mittlerweile dreimal den Weltmeistertitel gewonnen hat. Diese Äußerungen verdeutlichten die anhaltenden Spannungen zwischen den beiden Spitzenfahrern und setzten den Ton für das bevorstehende Rennen in Spa (Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER).