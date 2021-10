Formel 1: Franz Tost über Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Titelkampf zwischen Verstappen und Hamilton

Franz Tost (65): Erst einmal: Wenn es nicht läuft, bin ich immer ein paar Tage extrem schlecht gelaunt. Das war nach Monza (Doppelausfall, Anm. d. Red.) so, aber auch nach Sotschi (Gasly Platz 13, Tsunoda Platz 17, Anm. d. Red.). Dann geht es darum, Fehleranalyse zu betreiben und es das nächste Mal besser zu machen. Trotzdem: Die Saison ist bisher recht gut verlaufen. Mit Höhen und Tiefen. Höhen waren mit Sicherheit der dritte Platz von Pierre Gasly in Baku oder sein super gutes Rennen in Monaco (Platz 6, Anm. d. Red.). Gasly lag oft zwischen Platz vier und sieben. Das zeigt die Qualität von Team und Fahrer. Yuki Tsunoda ist ein Newcomer. Er hatte es schwerer. Das zeigt, dass die Formel 1 schwierig und komplex geworden ist, speziell für junge Piloten. Tsunoda hat gut angefangen, dann hat er es übertrieben. Er ist in die so genannte „Crash-Periode“ hineingekommen. Das passiert jedem jungen Piloten. In der Zwischenzeit weiß er, wo das Limit liegt. Er hat definitiv hinzugelernt. Das zeigt sein sechster Platz in Budapest. Er wird uns in Zukunft mit sehr guten Resultaten überraschen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)