Formel 1: Vor Hamilton vs. Verstappen - die größten Hassduelle der Geschichte

Sogar seine Vertragsverlängerung bei Ferrari knüpfte er an Pironi: „Wenn er bleibt, gehe ich!“ So weit kam es aber nicht. Beim nächsten GP in Zolder setzte Pironi im Zeittraining die Bestzeit. Villeneuve riskierte zu viel und kollidierte mit Jochen Mass. Sein Ferrari überschlug sich, Villeneuve wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Italien und Kanada trauerten. Pironi verunglückte wenig später in Hockenheim schwer und musste seine Karriere beenden.