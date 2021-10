Formel 1, Türkei-GP: Stimmen zum Rennen mit Hamilton, Verstappen, Vettel und Mick Schumacher

… über die umstrittene Stopp-Entscheidung: „Die Reifen sind so wichtig. Wenn man nicht weiß, wie lange sie halten, ist man besorgt. Ich war auch nicht so schnell am Ende und hatte ein paar Probleme. Aber mir wurde gesagt, meine Pace wäre nicht schlecht. Im Nachhinein hätte ich wohl draußen bleiben oder viel früher in die Box kommen sollen. Durch das späte Reinkommen bin ich durch die ganze Phase am Ende durch, als ich sehr viel rumgerutscht bin. Letzten Endes sehr frustrierend, aber so ist es nun mal.“