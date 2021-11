Formel 1, Brasilien-GP: Mick Schumacher will eigene Geschichte starten

So wie an diesem Wochenende in Sao Paulo. Zur Vorbereitung ist Mick „100 bis 150 Runden im Simulator gefahren. Das kann mir helfen, um zu wissen, wo es lang geht. Aber in der Realität muss man seine eigenen Erfahrungen machen. Das ist wichtig an einem Wochenende mit nur einem freien Training vorm Qualifying.“ Das findet schon am Freitagabend statt.