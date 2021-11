Formel 1: Pressestimmen zu Verstappen-Sieg in Mexiko vor Hamilton, Bottas

AD: „Madonna. Pink Floyd. David Bowie. The Rolling Stones. Alle Großen dieser Erde traten im mexikanischen Sonnenforum auf, nun setzte ein Niederländer ohne Goldkehle das Foro Sol in Feuer und Flamme. Nicht in einem glitzernden Anzug, sondern in einem Rennoverall. Max Verstappen, ‚Maxito‘, wie ihn die Mexikaner liebevoll nennen.“