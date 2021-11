Formel 1: Probleme für Sebastian Vettel mit Mercedes-Motor

Bei Vettel sieht das anders aus. Er musste, so erfuhr SPORT1, seinen Motor in Brasilien schonen und mit entsprechend weniger Leistung fahren. Grund: Das Aggregat stammt aus Austin und ist nun schon drei Rennen alt. Teamkollege Lance Stroll bekam ein Rennen später in Mexiko ein neues und damit noch etwas frischeres Aggregat. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)