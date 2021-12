Formel 1: Hans-Joachim Stuck über Kritik an Vettel, Mick Schumacher & WM-Duell Verstappen vs. Hamilton

Stuck: Das ist Unsinn! Max fährt garantiert nicht schmutzig. Was man aber sagen kann: Es gab in diesem Jahr ein paar Manöver, in denen er die Bremspunkte kaum noch nachvollziehbar nach hinten verschiebt. Das war zum Beispiel in Mexiko so aber auch beim Neustart in Saudi-Arabien. Und das macht ihn zu einem ganz besonderen Piloten, zu einer fahrerischen Ausnahmeerscheinung. Das mag schmutzig wirken, ist es aber nicht. Das ist knallhart und super gefahren. Er verschiebt die Grenzen.