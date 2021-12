Formel 1: Kein Einspruch von Mercedes gegen WM-Titel von Verstappen - Toto Wolff erklärt Gründe

Laut Wolff habe der Sport Schaden davon getragen. Aber nicht nur beim Finale in Abu Dhabi sondern auch schon in jüngerer Vergangenheit, stellt er einen Verlust an Glaubwürdigkeit bei der FIA fest: „Im Zeitalter der Transparenz können Entscheidungen nicht mehr mit irgendwelchen Hinterzimmerdeals getroffen werden“, spielt der Wiener etwa auf die bis heute nicht gänzlich aufgeklärte stillschweigende Übereinkunft der Behörde mit Ferrari in Bezug auf deren potenziell illegalen Motor 2019 an.