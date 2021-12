Formel 1: Lewis Hamilton klärt sportliche Zukunft - Verstappen und Marko reagieren

Die Rücktritts-Gerüchte hatte sein Teamchef Toto Wolff in einer emotionalen Brandrede angeheizt, kurz nachdem Hamilton im letzten Saisonrennen in Abu Dhabi in der letzten Runde den schon sicher geglaubten achten Titel gegen Red Bull-Fahrer Max Verstappen verloren hatte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)