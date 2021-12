Formel 1: Ralf Schumacher sieht um Sebastian Vettel "viele Fragezeichen"

Auch das von Stuck hinterfragte Umweltschutz-Engagement sieht Schumacher mit gewissem Zwiespalt: „Er muss sich klar darüber sein, was er will, wo er sehr viele Projekte hat und unterstützt wie zum Beispiel das Thema Umweltschutz. Das finde ich toll, aber der Fokus muss darauf sein, was er will - oder er muss es lassen.“