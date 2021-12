Formel 1: Sebastian Vettel würde Mick Schumacher zu Ferrari raten - SPORT1-Interview

Vettel: Im Moment nicht. Das ist auch noch viel zu weit weg. Ich wünsche mir, dass meine Kinder glücklich sind, egal was sie machen. Ich habe da null Erwartungen. Ich habe schon so viele Leute erlebt, die viel Geld haben und trotzdem nicht glücklich sind. Und umgekehrt. Je größer der Kontostand, desto das Glück – diese Formel stimmt nicht. Ich kenne viele Leute, die dem großen Geld nacheifern. Wenn die Zielflagge fällt, steht da aber kein Pott mit Glück. Glück ist, wenn man Spaß hat. Und das will ich für meine Kinder. Ich weiß, es klingt romantisch, besonders wenn man selbst Geld hat. Aber es ist nun mal das, an was ich glaube. Wenn es dann wirklich so ist, dass sie fahren wollen, dann würde ich sie darin unterstützen. Ich wäre aber auch nicht traurig, wenn das nicht so ist.