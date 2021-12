Formel 1: Susie Wolff wütet gegen Michael Masi nach Saisonfinale

Die Entscheidung einer einzelnen Person über eine Regelauslegung habe den Ausgang der gesamten Weltmeisterschaft beeinflusst, was in der Historie der Serie ein Novum darstelle. Regeln seien Regeln, die nicht von einer einzigen Person am Ende des Rennens geändert werden dürften, so die 39-Jährige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)