Stuck über Titelkampf in der Formel 1: "Grenzwertig" - Schumacher setzt auf Hamilton

Hamilton im Mercedes und Verstappen im Red Bull hatten sich am Sonntag in Saudi-Arabien auf der Strecke kaum noch Platz gelassen. Der Niederländer Verstappen bekam eine Zeitstrafe und büßte als Zweiter seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf den siegreichen Briten ein. Punktgleich gehen die Konkurrenten ins letzte Rennen der Saison am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) in Abu Dhabi.