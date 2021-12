Formel 1: Max Verstappen fühlt sich unfair behandelt

Auf die Frage, ob er Hamilton am Sonntag nach dem Rennen zum Titel gratulieren würde, merkte Verstappen an: „Wenn alles fair abläuft, sicherlich.“ Generell habe er Hamiltons Mercedes-Team in diesem Jahr von einer „anderen Seite kennengelernt, aber nicht in einer positiven Weise“. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)