Formel 1: Einstieg von Audi und Porsche rückt näher - Vorstand macht Andeutung

„Die Dakar macht wegen des innovativen und progressiven Antriebs-Konzepts für uns als Marke Sinn. Wir fahren hier mit Elektromotoren und einem Energiewandler (2-Liter-Vierzylinder-Turbo aus der DTM; d. Red.) lange Strecken durch die Wüste. Ab 2023 sind wir auch wieder in Le Mans (mit einem LMDh-Prototypen; d. Red.) am Start. Was in Zukunft noch kommt, werden wir sehen.“