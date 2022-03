Formel 1: Lewis Hamilton klagt Rennen in Saudi Arabien an

„Meine Position hat sich seit dem vergangenen Jahr nicht verändert. Es ist verrückt zu hören, was hier passiert“, erklärte der Brite nun bei einem Pressegespräch. „Mir wurde gesagt, dass ich einen Brief von einem 14-jährigem Jungen erhalten habe, der in den Todestrakt soll. Mit 14 Jahren! In dem Alter weiß man verdammt noch nicht mal, was man tut oder in Zukunft tun möchte.“