Formel 1: Villeneuve giftet nach McLaren-Desaster: Wie kann man so Mist bauen?

„Ich hatte weniger Erwartungen an Aston Martin, die Mercedes so viele Jahre kopiert haben, weil sie vielleicht vergessen haben, wie man ihr eigenes Auto entwirft“, schimpfte der Kanadier mit Blick auf McLaren und bohrte den Finger verbal ganz tief in die Wunde: „Um an der Spitze zu konkurrieren, braucht es mehr als Ehrgeiz und Geld. Die Formel 1 ist ein besonderer Sport. Es geht nicht nur um Marketing und Branding.“