Schumacher vor Duell mit Magnussen: "Ich weiß, was ich kann"

Magnussen fährt ab dem ersten Rennen des Jahres am kommenden Sonntag in Bahrain wieder für das Haas-Team, für das er schon von 2017 bis 2020 im Cockpit saß. Zuvor war der Däne seit 2014 schon für McLaren und Renault an den Start gegangen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)