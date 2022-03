Verstappen vs. Leclerc: Zerbricht an diesem Formel-1-Duell eine Freundschaft?

Leclerc überrumpelte Verstappen so schon in Bahrain. Allein: Das Streckenlayout in Jeddah mit dem DRS-Messpunkt kurz vor der Zielhaarnadel fördert das Verhalten noch mehr: „Letztes Jahr haben wir das zwischen Max und Lewis (Hamilton; d. Red.) hier auch schon gesehen“, erinnert Sky-Experte Anthony Davidson an das Rennen vorm großen Finale in Abu Dhabi. „Damals ist es damit geendet, dass Lewis ihm reingefahren ist.“