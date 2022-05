Formel 1 - F1-Rennen in Barcelona heute LIVE: Start & Übertragung im TV, Stream und Ticker

Ebenfalls ein Erfolgserlebnis konnte Mick Schumacher verbuchen. Der 23-Jährige, der wegen einer brennenden Bremse fast das komplette dritte Training verpasst hatte, raste derweil zu einer persönlichen Bestleistung, indem er es erstmals in Q3 drei schaffte. Der Deutsche wird am Sonntag von Rang zehn starten. „Ich war überrascht, dass wir doch ein recht gutes Qualifying hatten“, erklärte der 23-Jährige bei Sky. Er sei von der Balance her nicht ganz zufrieden gewesen. „Dennoch in Q3 zu kommen, ist natürlich sehr schön.“(DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)