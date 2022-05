Formel 1: Falsche Strategie? Schumacher lässt nach 14. Platz in Barcelona aufhorchen

Viel Zeit zum Hadern bleibt Schumacher allerdings nicht, schon am kommenden Wochenende steht der Große Preis von Monaco an. Der Deutsche blickt optimistisch auf den Klassiker. „Unser Auto ist ohne Upgrades sehr stark, besonders in der Qualifying-Performance, die in Monaco zählt. Letztes Jahr habe ich mich dort wohlgefühlt. Ich hoffe, dass ich dort unsere Performance zeigen kann.“