Mick Schumacher: Formel-1-Legende Berger sieht folgenschweres Problem

Berger: Mehrere. Fangen wir mit Fernando Alonso an. Er ist ein Typ mit Ecken und Kanten, der immer noch auf höchstem Niveau fährt. Im Rennauto ist er ein Tier. Es ist schade, dass er sich politisch nicht immer glücklich verhalten hat, sonst hätte er mehr als zwei Titel. Wahrscheinlich vier oder fünf. Wie auch immer: Er gefällt mir einfach so, wie er ist. Dann Max Verstappen. Obwohl er noch so jung ist, hat er schon eine Menge Erfahrung. Mit seiner Fahrzeugkontrolle und Aggressivität ist er ein absolutes Highlight in der Formel 1. Und natürlich Lewis Hamilton. Sportlich ist er mit seinen Titeln ein absoluter Ausnahmepilot. Von den jungen Fahrern beeindrucken mich Lando Norris und George Russell, weil sie konstant liefern. Junge Piloten haben manchmal Durchhänger und schwanken in ihrer Leistung, aber die beiden liefern konstant ab. Bei ihnen kann man sagen: Sie sind Champions der Zukunft. Auch Alex Albon macht mir Freude. Er fuhr ja letztes Jahr in der DTM, kam jetzt durch Williams zurück in die Formel 1 und macht dort einen sehr guten Job.