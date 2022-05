Formel 1, Monaco: Wirbel um Charles Leclerc - Ferrari-Star fährt an FIA-Waage vorbei

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wurde im zweiten Qualifying-Abschnitt in Monaco auf die FIA-Waage gerufen. Statt am Boxeneingang in Richtung Waage abzubiegen, fuhr der Monegasse aber daran vorbei - und das, obwohl die Startnummer des Monegassen auf der daneben montierten Anzeigetafel aufleuchtete. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)