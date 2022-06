Formel 1: Baku-Stimmen von Hamilton, Vettel, Verstappen und Leclerc- Mercedes-Stars befürchten Desaster

... über die Bouncing-Probleme: „Es ist verrückt - in Barcelona hat sich der Wagen so manierlich benommen, und hier ist das Bouncing in voller Stärke zurück. Ich finde es unglaublich, dass wir das nicht in den Griff bekommen. Irgendwann wird das wirklich zum Sicherheitsproblem. Wir fahren mit 290 km/h durch Kurven und der Wagen setzt wie irre auf. So etwas geht auf Dauer einfach nicht.“