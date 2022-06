Formel 1: Max Verstappen bricht sein Schweigen! Weltmeister reagiert auf Rassismus-Eklat um Nelson Piquet

Auch Verstappens Freundin Kelly Piquet hatte sich mit einer heiklen Aktion in diesen Skandal verstrickt. Nachdem ein anderes Mitglied der Piquet-Familie diesen bei Instagram öffentlich verteidigt und die Kritik an dessen herabwürdigender Äußerung über Lewis Hamilton als „scheinheilig“ bezeichnet hatte, signalisierte Kelly mit einem Like Zustimmung dafür. (News: Piquet-Tochter verstrickt sich in Rassismus-Ärger)