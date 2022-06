Formel 1: Sebastian Vettel mit Quali-Fiasko beim Großen Preis von Kanada

Schon vor dem Qualifying hatte der 34-jährige Vettel für Aufsehen gesorgt. Am Freitag trug der Aston-Martin-Pilot bei seiner Ankunft an der Strecke in Montreal ein T-Shirt, mit dem er den Teersandabbau in der kanadischen Provinz Alberta ins Visier nahm. Dort stand geschrieben: „Stoppt den Teersandabbau - Kanadas Klimaverbrechen“.