Formel 1: Sebastian Vettel mit irrem Manöver! Patzer in Baku wird zu Kult-Moment

Über den Fehler davor ärgert sich der Deutsche trotzdem: „Ich wollte unbedingt vorbei, weil wir auf den frischen Reifen schneller waren. Ich habe mich vorbeigedrückt, aber etwas zu spät gebremst, was schade war, weil Esteban schon aufgegeben hatte“, erklärt Vettel, der durch den Verbremser von der Linie abkommt: „Dann habe ich sichergestellt, dass ich nicht in der Wand lande, deswegen bin ich in den Notausgang.“